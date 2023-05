Alcoholverbod bij huldigingFeyenoord heeft in aanloop naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, zondagmiddag in de Kuip, navraag gedaan bij de KNVB over hoe streng de nieuwe regelgeving wordt gehanteerd bij een mogelijk kampioensduel.

De Rotterdammers kregen vragen van supporters over de palen en netten die sinds enkele weken rond het veld zijn opgehangen. Dit om te voorkomen dat er dingen op het veld kunnen worden gegooid. Omdat Feyenoord waarschijnlijk kampioen wordt, zou de club deze wedstrijd de netten het liefste deels of volledig weghalen, maar het wilde dan wel de zekerheid dat bij eventueel ‘vreugdebier’ op het veld niet net zo streng wordt opgetreden als de laatste weken bij duels in het Nederlandse betaalde voetbal.

De KNVB was daar duidelijk over: ook als Feyenoord op titelkoers ligt zondag en er supporters zijn die uit vreugde, na bijvoorbeeld een doelpunt, bier de lucht in gooien en bewust of onbewust op het veld laten landen zal de arbitrage de aangescherpte regels hanteren. Feyenoord heeft daarop besloten de netten rond het hele veld te laten hangen om een anticlimax – denk bijvoorbeeld aan een op dinsdag uit te spelen kampioenswedstrijd zonder publiek - te voorkomen.

Geen alcohol bij huldiging

Tijdens de verwachte huldiging van Feyenoord in Rotterdam maandag geldt een alcoholverbod. De gemeente meldt dat mensen in het gebied van de huldiging geen alcohol mogen drinken of bij zich mogen hebben. Volgens een woordvoerster is dit vanwege de verwachte drukte en om “de openbare orde en veiligheid te garanderen”. Bij de entree van het huldigingsgebied wordt gecontroleerd of bezoekers geen bier, wijn of andere soorten alcohol bij zich hebben. Flessen en blikjes drank worden in beslag genomen. Betrapte bezoekers krijgen volgens haar geen boete.