KNVB meldt goed nieuws: publiek definitief welkom bij alle play-offwedstrijden

Gözübüyük fileert arbitrage­be­leid KNVB: ‘Geen topper mogen fluiten, misschien omdat ik mijn mond opentrek’

15 mei Natuurlijk is Serdar Gözübüyük blij dat hij de slotdag van de eredivisie ingaat als leider van het AD- scheidsrechtersklassement. Maar in hem borrelt ook hevige onvrede over het arbitragebeleid van de KNVB. ,,In Zeist heerst te veel een cultuur van alles eerlijk willen verdelen.’’