KNVB laat aanklager kijken naar ‘puur wangedrag’ bij ADO Den Haag

In en om het stadion liep het uit de hand nadat ADO via strafschoppen promotie naar de eredivisie was misgelopen. Aanhangers van de thuisclub kwamen het veld op en gooiden onder meer vuurwerk in het vak met Excelsior-fans. Buiten het stadion ontstonden ook rellen. De aanklager moet onderzoeken of ADO Den Haag iets te verwijten valt. Zo ja, dan volgt een straf voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie.