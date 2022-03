KNVB in gesprek met Ronald Koeman over opvolging Louis van Gaal

Willem Janssen verruilt voetbal­veld voor rol als technisch manager VVV-Venlo

Willem Janssen (35) wordt komend seizoen de nieuwe technisch manager van VVV-Venlo. Hij begint op 1 juli en tekent voor drie jaar in Limburg. De aanvoerder van FC Utrecht stopt na het lopende seizoen met voetballen en stort zich direct op een bestuurlijke rol bij de club waar hij in de jeugd speelde én doorbrak in het profvoetbal.

16 maart