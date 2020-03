KNVB in gesprek met ING over noodfonds eredivisie

De KNVB bevestigt dat de bond in gesprek is met ING en de Eredivisie CV (ECV) over het optuigen van een noodfonds om voetbalclubs tijdens de coronacrisis financieel bij staan.

Inhoudelijk kunnen ze er in Zeist nog weinig over kwijt, maar achter de schermen zijn ze druk bezig met een plan om de clubs op het hoogste niveau te steunen. Uit een rondgang van het AD bleek eerder al dat de clubs de toekomst vrezen: elke dag dat de bal niet rolt, groeien de zorgen in het Nederlandse betaald voetbal.



Dat de KNVB samen met ING optrekt, is niet zo verwonderlijk, de financiële instelling is al sinds de jaren negentig sponsor van de bond. Ook hebben veel clubs er een rekening. De gesprekken gaan nu over de eredivisie, de verwachting is dat de rest volgt.



De KNVB laat weten dat het optuigen van een noodfonds losstaat van eventueel aanvullende maatregelen die het kabinet vanavond neemt. ,,Alleen is het ons wel duidelijk dat hoe langer het gaat duren, hoe groter de problemen zijn”, laat een zegsman weten. Tot nu toe is er zeker tot 6 april geen voetbal. De KNVB houdt voorlopig nog rekening met drie scenario’s: de competitie uitspelen voor 30 juni, na 30 juni of niet. Hoe dan ook kost het de clubs geld.

In Spanje heeft de bond al 500 miljoen beschikbaar gesteld voor clubs die vanwege het coronavirus in de financiële problemen komen. Daar ligt de competitie ook al sinds half maart stil. Nu kunnen clubs gemiste inkomsten claimen, bijvoorbeeld van televisierechten. Het gaat om renteloze leningen, die ze binnen vier tot zes jaar moeten terugbetalen.

Het is nog onduidelijk of daar in Nederland straks ook sprake van is. ,,Op dit moment proberen we als eredivisie met alle clubs, schouder aan schouder, de crisis het hoofd te bieden”, zegt Mattijs Manders. De Eredivisie-directeur laat weten dat hij zich inhoudelijk nog niet over het noodfonds kan uitspreken.

Marketeer Chris Woerts doet dat wel. Als voormalig directeur van Feyenoord en Sunderland weet hij hoe lastig deze periode van het jaar voor clubs is, nog los van de coronacrisis. ,,In het tweede kwartaal loopt het seizoen af en droogt de geldstroom op. Vaak moeten clubs de zomer financieel zien te overbruggen. Nu is dat natuurlijk helemaal zo”, zegt Woerts.