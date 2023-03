KNVB haalt Clarence Seedorf binnen als commissaris: ‘Kan mijn kennis en ervaring delen’

PS­V-uitblinker Xavi Simons passeert Lars Unnerstall in cijferklas­se­ment

PSV-speler Xavi Simons is de nieuwe koploper van het cijferklassement. Vaclav Cerny was met een assist en een doelpunt belangrijk voor zijn club FC Twente en kreeg een 8 voor zijn optreden. Daarmee was de Tsjech goed voor het hoogste cijfer van het weekeinde.