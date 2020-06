KNVB: Groepstrainingen op 22 juni hervatten

Vanaf half juli moeten dan oefenwedstrijden volgen tussen ploegen uit de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Vervolgens beginnen in september de competities zonder publiek. Gudde: ,,We kunnen eigenlijk ook niet tot 1 september wachten, want ik heb begrepen dat de UEFA denkt dat er eind augustus al duels in de voorronden van de Champions League en Europa League worden gespeeld. De eredivisie en eerste divisie zouden dan in september weer moeten beginnen.”

Sportminister Van Rijn hoopt dat het mogelijk is dat clubs in juli weer oefenduels spelen. ,,Maar dan moeten deskundigen van het Outbreak Management Team dat wel veilig vinden. Zij brengen voor eind juni advies uit”, verwacht hij.

140 miljoen

Bij de meeting met de sportminister vertelde Gudde dat het betaald voetbal maximaal 140 miljoen euro van de overheid nodig heeft om de coronacrisis te overleven. ,,Maar dan heb je over het allerslechtste scenario”, lichtte Gudde toe. ,,Dan heb je het over een scenario dat we een heel seizoen zonder publiek spelen. Maar dat bedrag wordt al snel minder als we eerder met fans kunnen spelen. En dat moet ook zo snel mogelijk. We wachten niet alleen op een vaccin. We onderzoeken meer mogelijkheden. Stadions kan je misschien ‘coronaproof’ maken. Mondkapjes en temperatuurmetingen kunnen helpen. In het openbaar vervoer en bij kappers zijn ze ook flexibel. We willen ook door.”

Gudde schatte twee maanden geleden dat het profvoetbal maximaal 300 tot 400 miljoen euro zou mislopen vanwege de coronacrisis. ,,Dat was een realistisch bedrag”, zegt hij. ,,Want dat bedrag van 140 miljoen euro valt relatief laag uit omdat we als bedrijfstak 200 miljoen euro zelf ophoesten.”

Solidariteitsfonds

Clubs uit de eredivisie en eerste divisie snijden de komende periode flink in de kosten. Voetballers en directieleden brengen forse loonoffers van maximaal 20 procent. ook is er inmiddels een solidariteitsfonds opgetuigd, waarin Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, de KNVB, sponsor ING en de spelers en speelsters van Oranje vele miljoenen storten. De deelnemers aan de Champions League en Europa League staan komend seizoen een deel van hun premies af.