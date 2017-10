KNVB en profclubs willen actie tegen illegale kaartverkoop

Younes: Geen vakantie en transfer, wel basisplaats in Klassieker

16:16 Amin Younes staat zondag in de basis van Ajax in de wedstrijd tegen Feyenoord. Coach Marcel Keizer maakte dat vrijdag bekend in reactie op eerdere uitspraken van de voetballer in een interview met de Telegraaf dat hij niet helemaal fris is. ,,Younes speelt wel'', zei de Ajaxtrainer.