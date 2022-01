KNVB doet oproep: amateurvoetbal moet uiterlijk over twee weken weer opstarten

Eind november speelden amateurclubs de laatste competitiewedstrijden. Vanwege de nieuwste coronamaatregelen was voetballen daarna niet meer mogelijk. Clubs die een hele competitie spelen (van september tot en met juni) hebben nog een flink deel van de wedstrijden af te werken. In de tweede divisie staan IJsselmeervogels en De Treffers pas op 11 van de in totaal 34 te spelen wedstrijden. Ook voor teams die een halve competitie spelen (februari tot en met juni) is snel beginnen belangrijk om op tijd klaar te zijn.

,,De competities in het veld- en zaalvoetbal kunnen nog op een normale manier worden uitgespeeld, mits we deze in het weekend van 5 en 6 februari mogen hervatten”, meldt de KNVB. ,,Je schrijft je niet in bij een voetbalvereniging om doelloos een bal over te schieten, je wil wedstrijden spelen. Die extra meters op de training zijn geen enkel probleem omdat je later voor je team de overwinning uit het vuur wil slepen. Andersom geredeneerd: hoe lang blijft trainen leuk als er geen competitie is om voor te trainen? Sommige van onze leden hebben hun voetbalschoenen vanwege de lockdowns in de afgelopen twee jaar aan de wilgen gehangen.”