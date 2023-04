KNVB deelt forse straf uit aan fan die Jetro Willems klap gaf, FC Groningen verdubbelt sanctie

Met poll Deze 5 clubs hopen de play-offs te ontlopen: wie heeft de beste papieren?

Na hekkensluiter SC Cambuur kan ook FC Groningen door de 0-1 tegen NEC rechtstreekse degradatie alleen nog in theorie ontlopen. Maar welke eredivisionist is straks als nummer 16 veroordeeld tot het spelen van play-offs? Dit is het resterende programma van de clubs die nog niet veilig zijn.