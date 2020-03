KNVB: Cambuur-NAC gaat gewoon door en mét publiek

Wedstrijden in het betaald voetbal buiten Brabant, waaronder Cambuur-NAC, gaan voorlopig gewoon door. Dat heeft de KNVB vanmiddag na een overleg in Zeist laten weten. ,,We houden de veiligheidsregio’s aan”, zei directeur betaald voetbal Eric Gudde. ,,En we spelen zolang mogelijk met publiek.”

Ook de interlands van Oranje blijven vooralsnog gewoon op de agenda staan. Het Nederlands elftal oefent op 26 maart in Eindhoven tegen de Verenigde Staten en drie dagen later treft Nederland Spanje in de Amsterdam Arena.

De KNVB legt de bal voorlopig bij de overheid en zegt die lijn strikt te volgen, benadrukt Gudde. ,,Ook in Engeland en België wordt gewoon doorgespeeld. Elke overheid neemt daar een beslissing in. Wij zijn niet deskundig, de deskundigen ziten bij de overheid, die nemen de beslissingen.”

Overleg

De clubs uit de eredivisie en eerste divisie zijn vandaag in Zeist bijeen voor overleg over de gevolgen van het coronavirus. Vijf wedstrijden die voor komend weekeinde op het programma stonden in Noord-Brabant zijn uitgesteld. Op de amateurvelden en in de zaal wordt er door Brabantse clubs zowel thuis als uit komend weekend niet gevoetbald.

Hoewel het speelschema van de Brabantse clubs dus flink overhoop wordt gegooid, hoopt de KNVB het competitieverloop zo min mogelijk te ontregelen. ,,Het uitgangspunt is dat alle ploegen bij de start van de laatste twee speeldagen evenveel wedstrijden hebben gespeeld.”

De clubs spraken met de KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie over de mogelijke scenario’s voor de komende weken. In een aantal andere Europese landen worden voetbalwedstrijden uit voorzorg zonder publiek gespeeld of ligt de competitie helemaal stil.

De KNVB liet eerder weten de duels liever uit te stellen dan in lege stadions te laten spelen. De bond volgt de richtlijnen van het RIVM en de GGD en laat vooralsnog de lokale veiligheidsregio’s beslissen of wedstrijden kunnen doorgaan of niet.