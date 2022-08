KNVB breekt met bondscoach Mark Parsons na tegenvallende prestaties: ‘Kunnen we ons niet veroorloven’

Mark Parsons is niet langer de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Dat laat de KNVB weten. Er is volgens de voetbalbond te weinig vertrouwen in het feit dat Parsons de ambities van de Nederlandse voetbalsters waar kan maken.

Parsons volgde vorig jaar de succesvolle Sarina Wiegman op. Met Wiegman werden de Oranje Leeuwinnen Europees kampioen in 2017, waarna in 2019 een tweede plek op het WK volgde. Met Parsons, die vanwege problemen met zijn reisdocumenten sowieso een stroeve start kende, verliep het afgelopen EK een stuk minder succesvol. De titelverdedigers werden in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk.

De KNVB laat weten dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden na het EK en dat hieruit bleek dat er te weinig vertrouwen bestaat dat onder de huidige leiding de ambities waargemaakt kunnen worden: ,,Dat is geen leuke beslissing, maar ook dat hoort bij topvoetbal", laat Jan Dirk van der Zee, eindverantwoordelijk voor het Nederlandse vrouwenvoetbal, weten namens de voetbalbond.

,,In aanloop naar en op het EK vielen zowel het vertoonde spel als de resultaten tegen en dat kunnen we ons niet veroorloven. De lat ligt hoog. Nederland was titelverdediger en ook finalist op het laatste WK, we willen meedoen voor de prijzen. Met het oog op de huidige WK-kwalificatiereeks is besloten dat op zeer korte termijn iemand anders aan het roer komt te staan.”

Van der Zee wenst Parsons, die overkwam van het Amerikaanse Portland Thorns, desondanks succes in zijn verdere carrière: ,,De groep kwam uit een waanzinnig sterke periode en aangevuld met jonge speelsters moest het team de basis leggen voor nieuwe successen. Mark is in deze tussenfase erin geslaagd om nieuwe talenten te scouten en een kans te geven en daar zijn we hem dankbaar voor.”

De Oranje Leeuwinnen vervolgen in september de WK-kwalificatiereeks. Na de oefenwedstrijd tegen Schotland (2 september) volgt op 6 september het cruciale duel met IJsland. Nederland staat eerste in de groep met een voorsprong van twee punten op IJsland, dat ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Winnen de Oranje Leeuwinnen, dan is kwalificatie voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland een feit.