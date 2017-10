KNVB blokkeert 1500 tickets voor thuisduel met Zweden

Roda niet meer onder curatele van KNVB

5 oktober De licentiecommissie van de KNVB heeft Roda JC per direct ingedeeld in categorie 2. Dat betekent dat de Limburgse club niet meer onder curatele staat bij de voetbalbond. Roda was bij het vorige meetpunt nog in categorie 1 (onvoldoende) ingedeeld.