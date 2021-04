KNVB besluit alsnog tot minuut stilte voor Van der Kuijlen bij alle duels in eredivisie

De KNVB heeft geen vast protocol of een richtlijn voor zo’n situatie, maar verzoeken van clubs om stil te staan bij een overleden clubicoon worden volgens de bond altijd gehonoreerd.Ajax zou eerder op de dag zelf al het initiatief hebben genomen om de oud-speler van de rivaal te eren met een minuut stilte voorafgaand aan de topper tegen AZ van morgen. Niet veel later kwam de KNVB met een verklaring dat ook bij alle andere duels bij het overlijden van de legendarische spits zal worden stilgestaan. Bij die wedstrijden is voor het eerst sinds lange tijd ook weer publiek welkom in de stadions, zij het nog op beperkte schaal.

Van der Kuijlen scoorde tussen 1964 en 1982 maar liefst 311 keer in de eredivisie en is daarmee topscorer aller tijden op het hoogste niveau in Nederland. Skiete Willy speelde bovendien 22 interlands waarin hij zeven keer scoorde. Eerder vandaag werd in een emotionele uitvaartdienst in het Philips Stadion afscheid van hem genomen.