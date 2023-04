KNVB-beleid niet te handhaven: koers is glashelder, maar daarna gloren nieuwe vraagtekens

Met video's PEC Zwolle zet 8-jarige supporter het stadion uit na gooien lege beker: ‘Er volgt volgende week nog een gesprek’

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie is vrijdagavond na een minuut of 20 stilgelegd en na een onderbreking van acht minuten weer hervat. Scheidsrechter Martin Pérez nam de beslissing nadat iemand vanaf de tribune een lege plastic beker op het veld had gegooid toen FC Dordrecht-speler Jari Schuurman een hoekschop ging nemen.