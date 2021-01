KNVB-aanklager beslist volgende week over verklaringen Nijhuis en PSV

Poll KNVB stelt onderzoek in naar uitspraken Schmidt na tweede harde botsing met Nijhuis

19 januari PSV-trainer Roger Schmidt botste zaterdagavond op Het Kasteel opnieuw frontaal met scheidsrechter Bas Nijhuis. De KNVB stelt een onderzoek in. De aanklager betaald voetbal zal later vandaag een oordeel over de zaak vellen en mogelijk met een schikkingsvoorstel richting PSV komen.