Knuffelcaptain Virgil geeft ook buiten het veld het goed voorbeeld

Memphis: Wat een passie, wat een strijd

20 november Dat Oranje 'op z'n Duits' ontsnapte in Gelsenkirchen was niet alleen geluk, vond Memphis Depay. ,,Wat een passie, wat een strijd”, vond Memphis Depay nadat Oranje het niet meer mogelijk geachte had gerealiseerd. Gelijk in een uitduel met Duitsland, winnaar in de Nations League-poule en al zeker van een ticket voor de play-offs voor het EK.