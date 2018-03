Knuffel-Duitser Younes is nu een paria bij Ajax

'Met honderden mensen gesproken' Twente zag geen andere optie dan ontslag Verbeek: 'Chemie was weg'

11:25 FC Twente is bij het ontslag van Gertjan Verbeek niet over één nacht ijs gegaan. De directie kwam na gesprekken met honderden mensen tot de conclusie dat er geen draagvlak meer was voor de coach, die pas in oktober aan het roer stond in Enschede.