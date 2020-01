Kniespecialist voorzichtig: ‘Memphis moet tegen zichzelf beschermd worden’

Met de zware knieblessure van Jetro Willems is een volgende aansprekende Nederlandse voetballer lang uitgeschakeld vanwege een gescheurde kruisband. Het lijkt alsof het steeds vaker voorkomt, maar volgens kniespecialist Mehdi Ghoochannejhad, de broer van PEC Zwolle-spits Reza, is het vooral meer zichtbaar.

Door Yorick Groeneweg



Je kan zo een denkbeeldig elftal samenstellen van spelers die een groot deel van dit seizoen missen door een zware knieblessure. Met achterin naast Willems, Fernando Lewis, Pantelis Hatzidiakos en Giorgio Chiellini. Op het middenveld kom je uit bij Maikel Kieftenbeld, Nicolò Zaniolo en Marco Asensio. Voorin staan Leroy Sané, Henk Veerman en Memphis Depay.

Bij laatstgenoemde ging het half december mis. Op social media doet de aanvaller van Olympique Lyon uitgebreid verslag van de vorderingen in zijn revalidatie. De vraag wordt zelfs al opgeworpen of hij het EK toch nog kan halen. ,,Maar het gaat niet sneller, hij is geen ander mens”, is de overtuiging van Mehdi Ghoochannejhad.

Ghoochannejhad is een kniespecialist en helpt sporters in het noorden van Nederland met revalideren. Hij leest er veel over en merkt dat het vaak langer duurt. ,,Jongeren kijken op Instagram en zien voorbeelden dat een sporter zo snel weer wat kan doen, maar volledig herstellen duurt langer. Memphis moet tegen zichzelf beschermd worden. Ik snap dat hij het als sportman wil, maar zoiets wordt te snel geforceerd”, zegt hij vanuit zijn praktijk in Leeuwarden.

Volledig scherm Mehdi Ghoochannejhad waarschuwt sporters om na een kruisbandblessure niet te snel weer op het veld te willen staan. © VOS fysio

Waar op de revalidatie van een kruisbandblessure vaak zes tot negen maanden geplakt wordt, merkt Ghoochannejhad dus dat het vaak langer duurt. Er zit ook een groot verschil tussen personen. ,,Dat is ook de uitdaging, iedere persoon is anders”, merkt de kniespecialist. Zo helpt hij nu twee sporters die tegelijkertijd geopereerd zijn, maar nu op een heel ander niveau zitten. Terwijl de één nog met krukken loopt, doet de ander al balansoefeningen.

Natuurlijk zijn er voorbeelden van voetballers die zo weer op het veld staan. Neem Zlatan Ibrahimovic. Na een operatie in Amerika was de Zweed na zes maanden alweer aan het voetballen. ,,Hij heeft het slim gedaan, want hij ging in Amerika ook op lager niveau voetballen. Nu gaat hij pas weer naar AC Milan in Italië. Bij Arek Milik ging het ook snel weer mis en Ibrahim Afellay kwam nooit meer op het niveau van voor zijn blessure. Het is ook maar de vraag of de knie het überhaupt houdt.”