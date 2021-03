Knallen of vallen voor Jong Oranje op EK: ontsnapt ‘favoriet’ aan ‘pact van Boedapest’?

Langeler blij met samenwer­king De Boer en Van de Looi: ‘Anders dan in mijn tijd met Blind en Advocaat’

27 maart Art Langeler verlaat de KNVB over een paar maanden met een goed gevoel. ,,Tevreden is altijd een slecht woord in de topsport. Maar het is in ieder geval gelukt een aantal dingen goed aan te pakken en te veranderen”, zegt de 50-jarige directeur voetbalontwikkeling van de voetbalbond, die komend seizoen opnieuw aan de slag gaat als hoofdtrainer van PEC Zwolle.