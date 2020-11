Kluivert terug bij Jong Oranje, ook Zirkzee en Gakpo bij ploeg Van de Looi

AZ lijdt ondanks glansrol Bizot eerste nederlaag bij Real Sociedad

5 november AZ leek nog even met kunst- en vliegwerk een punt te halen uit de confrontatie met de veel sterkere Spaanse koploper Real Sociedad dat steeds maar weer verzuimde om de trekker over te halen tijdens de masterclass die het gaf in het eigen stadion. Ze wonnen uiteindelijk toch (1-0).