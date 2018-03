Kluivert is 'door het dolle' en Weghorst vooral 'heel blij'

Nadat hij was doorgedrongen tot de definitieve selectie van het Nederlands elftal voelde Wout Weghorst zich 'blij en trots'. ,,Ik was al heel blij met de voorselectie. Dit is geweldig, maar automatisch denk ik eigenlijk alweer een stap verder. De focus is er nu op gericht het bij Oranje ook goed te doen.''



Weghorst zei op de website van zijn club benieuwd te zijn hoe het straks is, op het hoogst denkbare niveau. ,,Het is prachtig dat de bondscoach me deze kans geeft. Ik heb er jaren keihard voor gewerkt om dit te bereiken. Dat we nu met drie spelers van AZ debuteren in deze groep is helemaal geweldig.''