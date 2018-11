‘Kloof in eredivisie? Clubs buiten de top-3, toon zelf eens visie’

,,Clubs gingen massaal jeugdopleidingen skippen/samenvoegen en het niveau van de Jupiler League daalde”, vertelt Brands. ,,Er is in de eredivisie niet eens meer een subtop. En ga kijken: hoeveel spelers hebben nu hun opleiding gehad bij de top-3-clubs? Zijn er héél veel, je hebt in feite nog vier, vijf clubs over waar alles uit voort komt. Toch zijn vooral kleinere clubs alleen maar aan het zeuren en zich aan het afzetten tegen de top-3. Terwijl ik denk: Hallo, júllie zijn aan zet, toon zelf eens visie.’’



Brands erkent dat er ook een financiële reden is dat Ajax en PSV uitlopen. ,,Van mij mag de rest daarom best meedelen in Europacupinkomsten van de topclubs. Maar: het verschil is niet alléén geld. We zagen het bij Roda JC nog twee jaar terug. Met extra geld haalden ze negen spelers in de winterstop van wie er daarna twee speelden. Is dat visie?’’