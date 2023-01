Klich huilend op weg naar VS, PSV heeft Japanner in het vizier, Liverpool heeft oogje op Koopmeiners

NAC heeft mogelijke winterver­ster­king deze week op proef

Naast drie gezichtsbepalende spelers in de as van het veld, in iedere linie één, kijkt NAC deze winter ook naar andere posities in het elftal. Zorgenkindje is al enige de positie van linksback. De clubleiding heeft zijn oog daarom laten vallen op Victor Wernersson.

4 januari