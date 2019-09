Kleine Tagliafico (1.73m) scoort opnieuw met het hoofd: ‘Dat is wilskracht’

Ajax kan dit seizoen competitiewedstrijden ruim winnen zonder dat het goed speelt. Dat leidt soms tot gemakzucht die de ploeg zich dinsdag niet kan permitteren tegen Lille OSC in de Champions League. Tagliafico is zo'n speler die altijd voluit gaat, ongeacht de competitie en tegenstander. ,,Het is best logisch dat we sommige competitiewedstrijden anders benaderen dan duels in de Champions League", zei hij. ,,Maar toch moeten we dat zien te voorkomen."

De 27-jarige Tagliafico zette Ajax met een snoeiharde kopbal op 2-1 tegen Heerenveen. Het is niet de eerste keer dat de 1,73 meter lange verdediger met het hoofd scoort. ,,Dat heeft met wilskracht en timing te maken. Ik doe er alles aan om met mijn hoofd toe te slaan. Dan ben je tot veel in staat.”

Zijn 4-1 was er in om in te lijsten. Tagliafico hing als een standbeeld in de lucht om een prachtige voorzet van Hakim Ziyech in een keer op zijn schoen te nemen. ,,Dat deed ik voor de fotografen achter het doel", lachte hij. ,,Nee, ik weet dat Ziyech de bal zo kan geven. Dan ga ik er helemaal voor. Ja, ook bij een voorsprong van 3-1 tegen Heerenveen."

Is Tagliafico dan nooit moe? Afgelopen woensdag versloeg hij met Argentinië nog voor eigen publiek Mexico (4-0) in een oefenduel. ,,Reizen en tijdverschillen maken voetbal soms zwaar", erkent de pitbull van Ajax. ,,Maar als ik wil slapen dan neem ik een pilletje en als ik wakker wil blijven een sterke koffie. Het komt altijd wel goed."



Tagliafico kijkt uit naar de start van de Champions League, de competitie die Ajax en zijn supporters vorig seizoen zo veel heeft gebracht. ,,Niemand had verwacht dat we vorig jaar de halve finales zouden halen", zegt hij. ,,Nu zal er anders naar ons worden gekeken, misschien ook wel door Lille dinsdag. Maar waarom zouden we niet opnieuw kunnen verrassen? We zitten in een sterke poule met Chelsea, Valencia en Lille. Maar voor ons is de Champions League dit seizoen misschien wel het allerbelangrijkste. Maar nogmaals, we moeten onze competitiewedstrijden ook zo serieus benaderen."