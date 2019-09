Kleine back, grote scoringsdrift

Door Freek Jansen



Bij Ajax gaan de herinneringen deze week ongetwijfeld even terug naar de derde week van september vorig jaar. Destijds speelde de club in deze periode in de Champions League eveneens het eerste groepsduel thuis, gevolgd een paar dagen later door de topper in Eindhoven tegen PSV. Waar de ploeg van Erik ten Hag vorig seizoen het hoofdtoernooi van de Champions League begon met een overtuigende 3-0 zege op AEK Athene, is morgen Lille de tegenstander. En zondag reist Ajax vervolgens weer af naar Brabant voor de topper tegen PSV.