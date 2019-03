Klassieker op de grens van haat en liefde

Sparta voert druk op FC Twente weer beetje op na zege op NEC

14:44 Sparta heeft de druk op koploper FC Twente in elk geval voor een middagje nog even opgevoerd. De Rotterdammers versloegen vanmiddag op Het Kasteel NEC (1-0), waardoor het gat met de lijstaanvoerder van de Keuken Kampioen Divisie werd teruggebracht tot acht punten. Twente gaat later vanmiddag op bezoek bij nummer 3 Go Ahead Eagles en kan de marge in Deventer weer vergroten naar elf punten. Ragnar Ache tekende voor de enige treffer namens de Rotterdammers.