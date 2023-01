Klassieker gaat veel duidelijk maken: Feyenoord wil Ajax in kolkende Kuip dieper in de put duwen

Wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles afgelast vanwege sneeuw en gladheid

De wedstrijd in de Eredivisie tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles gaat zaterdagavond niet door als gevolg van het winterweer. Het veld in het Mandemakers-stadion in Waalwijk is afgekeurd. De KNVB laat weten ‘op korte termijn’ een nieuwe speeldatum bekend te maken.

21 januari