Klassenjustitie? Ajax krijgt in Arena zelden strafschop tegen

Dat Heerenveen zondag tegen Ajax (4-4) geen strafschop kreeg nadat Sam Lammers omver gekegeld was door doelman Kostas Lamprou, wekte alom verontwaardiging. Klassenjustitie? ,,Alles valt of staat met kwaliteit.’’

Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond, de VAR, bondscoach Ronald Koeman en het complete leger aan voetbalanalytici, eigenlijk was iedereen het er wel over eens dat Serdar Gözübüyük naar de stip had moeten wijzen na de overtreding van de Ajax-doelman. Maar de Amsterdammers kwamen er mee weg. Niet voor het eerst.



Ajax kreeg de afgelopen 5,5 jaar in de eigen Arena slechts één strafschop tegen (zie kader). Op 2 augustus 2013 mocht Roda JC-speler Wiljan Pluim aanleggen. Hij miste, Ajax won met 3-0. Sindsdien kregen de Amsterdammers in de eredivisie geen penalty meer tegen, terwijl ze zelf 21 keer vanaf elf meter mochten aanleggen.

,,Dat is inderdaad een groot verschil’’, zegt voormalig scheidsrechter Mario van der Ende. ,,Maar Ajax speelt tachtig procent op de helft van de tegenstander, dus dat zegt me niet alles. Je mag ervan uitgaan dat een topclub in een thuiswedstrijd meer kansen creëert dan de tegenstander. Dan is de kans op een strafschop groter.’’

Maar dat is volgens Arnold Bruggink niet de enige reden dat topclubs meer penalty’s mogen nemen. De oud-speler van onder meer FC Twente, PSV en Heerenveen weet uit ervaring dat topclubs nou eenmaal vaker het voordeel van de twijfel krijgen. ,,Bij PSV heb ik het zelf ook meegemaakt’’, zegt Bruggink. ,,Als de scheidsrechter bij het eerste twijfelgeval geen penalty had gegeven, zeiden we in de rust tegen elkaar ‘ga nog een keer.’ Vaak kreeg je hem dan wel. Zo is het altijd geweest.’’

Volledig scherm Augustus 2013: De laatste keer dat Ajax in de Arena een strafschop tegen kreeg: Roda JC-speler Wiljan Pluim (r) schiet hoog over. © Ed van de Pol Voor dezelfde overtreding had Ajax naar alle waarschijnlijkheid wel een strafschop gekregen, meent Bruggink. ,,Stel dat Huntelaar overhoop wordt gelopen door Hahn, het hele stadion wacht op een strafschop en je wordt als scheidsrechter naar de lijn geroepen. Dan moet je verdomd sterk in je schoenen staan, wil je zeggen ‘het is geen penalty.’ Dat is geen verwijt, het blijft mensenwerk. En niets menselijks is scheidsrechters vreemd.’’



Dat Huntelaar wel een strafschop zou hebben gekregen, wil Van der Ende niet beweren: ,,Maar Lammers verdiende hem wel. Iedereen die een scheidsrechtersdiploma heeft, ziet dat dit een overtreding is. Het heeft er ook mee te maken hoe stevig je in je schoenen staat als scheidsrechter. Hoe blijf je overeind in de Arena? Alles valt of staat met kwaliteit. Ook de wijze waarop je beslissingen durft te nemen.’’

Dat is niet alleen in de Arena soms lastig voor scheidsrechters. Bruggink: ,,Bij PSV en Feyenoord gebeurt hetzelfde. Simpelweg omdat de druk op de scheidsrechter groter is. Met name in thuiswedstrijden.’’