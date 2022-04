Klap voor Ajax: Antony mist mogelijk rest van het seizoen

Antony ging vorige in de WK-kwalificatiewedstrijd in La Paz, waar Brazilie een 0-4 zege boekte, in de 77ste minuut met een brancard van het veld. Uit medisch onderzoek bleek gisteren dat zijn blessure een stuk ernstiger is dan aanvankelijk werd gedacht.

Antony ontbrak zaterdag vanwege een schorsing in de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Groningen. De aanvaller had in de laatste wedstrijd voor de interlandperiode, tegen Feyenoord, in de blessuretijd zijn tweede gele kaart gekregen vanwege tijdrekken.

De Braziliaan, die de winnende treffer maakte in de Klassieker, verliet de Johan Cruijff Arena op krukken omdat hij in de slotfase een schop had gekregen op zijn onderbeen. Hij meldde zich desondanks toch bij de nationale ploeg en had zowel tegen Chili als Bolivia een basisplaats. Antony verliet tegen Bolivia een kwartier voor tijd per brancard het veld.

Trainer Erik ten Hag van Ajax zei zaterdag dat de blessure wel meeviel. ,,Hij heeft een klein tikkie gekregen, maar ik denk dat hij volgende week weer beschikbaar is.” De schade blijkt echter groter dan gedacht.

Volgens Ajax staat de rechtsbuiten in ieder geval tot het einde van de maand aan de kant. Antony mist onder meer op 17 april de bekerfinale tegen PSV. ,,En er is een kans dat de aanvaller dit seizoen helemaal niet meer zal spelen”, aldus de koploper van de eredivisie.

Voor Ajax, dat tot half mei nog zeven wedstrijden op het programma heeft staan, is de blessure van Antony een forse tegenvaller. De Braziliaan is dit seizoen een van de smaakmakers in het elftal van trainer Erik ten Hag. De aanvaller was dit seizoen in de eredivisie goed voor acht goals en vier assists. In de Champions League tekende hij goed voor twee goals en vijf assists.

Volledig scherm Antony gaat in Bolivia per brancard van het veld. © REUTERS