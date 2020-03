Klaiber wil ten koste van leermeester Ten Hag naar bekerfinale

Na een handvol wedstrijden in het eerste van FC Utrecht werd Klaiber - begin 2015 - als 20-jarige gestald bij FC Dordrecht, destijds nog uitkomend in de eredivisie. Al snel volgde er een verlossend belletje van Ten Hag, die net bij Utrecht had getekend, dat hij Klaiber er graag weer bij had. Inmiddels is de verdediger een vaste waarde én, mede dankzij zijn winnaarsmentaliteit, een publiekslieveling.



,,Ik denk dat ik wel een echte clubman ben. Ik heb bijna 150 wedstrijden voor de club gespeeld", aldus Klaiber, die als tiener nog in de D3 van Ajax speelde. ,,Het is me daar nooit echt goed bevallen, maar ik vond dat ik het er goed deed. Toch moest ik terug naar mijn amateurclub, waarna FC Utrecht me snel oppikte. Dat is altijd mijn club geweest."

Quote Toen hij vorig jaar zo ver kwam in de Champions League heb ik hem ook een aantal appjes gestuurd Sean Klaiber over Erik ten Hag

De 25-jarige Klaiber, een zoon van een oud-militair, is Ten Hag nog altijd dankbaar voor de geboden kans. ,,Toen hij naar de club kwam, las ik dat hij een erg strenge trainer was, maar de samenwerking is heel fijn gebleken. Hij heeft mij heel veel lessen geleerd en nam altijd de tijd voor me om de wedstrijden samen door te nemen", aldus Klaiber. ,,Zijn manier van denken en hoe hij naar voetbal kijkt, spreekt me echt aan. Ten Hag heeft me écht gevormd, ja. Toen hij vorig jaar zo ver kwam in de Champions League heb ik hem ook een aantal appjes gestuurd."

Klaiber noemt zich weliswaar een clubman, toch maakt hij er geen geheim van dat hij graag ooit naar het buitenland vertrekt. Wellicht al aan het einde van dit seizoen. ,,En dan hier in Utrecht afsluiten, dat zou mooi zijn", voegt hij er wel aan toe. ,,Ik zou heel graag in Engeland willen voetballen, dat is altijd een droom geweest. De Premier League of het Championship maakt mij niet zo heel veel uit. De speelstijl daar past goed bij me; het fysieke spel, naar voren gaan, veel rennen. Het publiek geeft je daar ook zoveel liefde. Er zijn gesprekken geweest met een Premier League-club, maar het is nooit tot een definitief bod gekomen."