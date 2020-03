Klaiber van schlemiel naar held, alle Spartanen zakken door ondergrens

De grote zege van FC Utrecht op Sparta leverde die eerste club twee achten op. Sean Klaiber was betrokken bij vier doelpunten terwijl Simon Gustafson ook belangrijk was. Heracles-middenvelder Mauro Junior is ook in vorm. Hij leverde een grote bijdrage in de comeback van zijn team tegen RKC. PSV-doelman Lars Unnerstall was met zijn reddingen de belangrijkste man bij PSV.

Sparta-keeper Ariel Harush kreeg liefst vijf doelpunten achter de oren en kreeg een 4. Dat cijfer kreeg Willem II-middenvelder Driess Saddiki ook. Hij werd tegen Feyenoord gewisseld in de rust. Nouha Dicko van Vitesse werd niet gewisseld maar kreeg wel een 4.

Fortuna Sittard – PEC Zwolle 1-1

Fortuna Sittard: Koselev 6; Rota 5,5, Ninaj, Dammers 6, Cox 6; Frederiksen 4,5 (46. Tekie 6,5), Passlack 6,5, Smeets 6, Diemers 6,5; Ciss 5 (85. Angha -), Karjalainen 5 (74. Sambou -).

PEC Zwolle: Zetterer 6; Van Wermeskerken 6,5, Lam 7, Van Polen 6,5, Paal 6,5; Hamer 6, Koorman 5 (70. Nakayama -), Huiberts 7; Van Crooy 4,5 (63. Ghoochannejhad -), Van Duinen 6 (82. Thy -), Clement 5,5.

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 5,5.

Man of the match: Lichtpunt op het PEC-middenveld is Dean Huiberts die zich met zijn tweede opeenvolgende basisplaats een vast plekje bij de eerste elf heeft gevoetbald.

Volledig scherm © ANP Sport

AZ-ADO Den Haag 4-0

AZ: Bizot 6,5; Svensson 7,5, Leeuwin 7, Koopmeiners 7,5 (86. Goudmijn -), Wijndal 7,5; Midtsjø 7 (67. Evjen -), De Wit 7, Clasie 6,5; Stengs 6,5, Boadu 5,5 (75. Druijf -), Idrissi 7.

ADO Den Haag: Koopmans 5,5; Spence 4,5, Stubbs 5, Beugelsdijk 5,5, De Bock 4,5, Meijers 5 (75. Duffy-); Baluta 5, Thomas 5, Bakker 5; Summerville 5 (69. Ould-Chikh -), Bogle 5 (69. Necid -).

Scheidsrechter Higler: 6,5.

Man of the match: AZ-aanvoerder Teun Koopmeiners blijft de koning van de spelhervatting bij AZ. Tegen ADO schoot hij weer eens een vrije trap raak. Zijn rake vrije trap was zijn tweede velddoelpunt van het seizoen waardoor zijn seizoentotaal nu op elf staat.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Emmen – VVV 3-0

FC Emmen: Telgenkamp 6; Bijl 6,5, Araujo 7, Heylen 6, Burnet 6,5 (85. Veendorp); Laursen 7 (83. A. Jansen -), Ben Moussa 6,5, Peña 7, Chacon 6,5; Kolar 6,5, De Leeuw - (22. Adzic 6).

VVV: Kirschbaum 6; Pachonik 5,5, Röseler 5, Kum 5 (60. Gelmi 5), R. Janssen 5 (73. Sinclair); Post 6, Opoku 5, Bruns 6; Yeboah 4, Darfalou 5, Wright 4 (77. S. Janssen -)

Scheidsrechter Mulder: 6.

Man of the match: Nikolai Laursen verloor zijn basisplaats nog na enkele slechte wedstrijden maar keerde juist zaterdagavond, mede door de blessure van Kerim Frei terug bij de eerste elf. Hij betaalde dat vertrouwen terug met twee doelpunten.

Volledig scherm © ANP Sport

Vitesse – FC Twente 1-0

Vitesse: Pasveer 6,5; Dasa 5, Doekhi 5, Obispo 5, Brenet 5; Tronstad 5, Bazoer 5 (31. Grot 6, 69. Buitink -), Vroegh 6 (38. Oukili 6); Dicko 4, Matavz 6, Linssen 5.

FC Twente: Drommel 6; Troupée 6 (86. Verhaegh -), Bijen 6, Pleguezuelo 5,5, Verdonk 6,5; Aburjania 5, Busquets 5,5 (78. Zekhnini -), Selahi 5; Lang 5 (86. Nakamura -), Menig 5, Vučkič 5.

Scheidsechter Martens: 5.

Man of the match: Calvin Verdonk bleef als enige speler nog min of meer overeind in Arnhem. De bedrijvige linksback was na afloop ook duidelijk: ,,We moeten minder praten van: we halen het wel.”

Volledig scherm © BSR Agency

Heerenveen – Ajax 1-3

Heerenveen: Bednarek 6,5; Van Rhijn 5, Dresevic 7, Botman 7, Floranus 6 ; Faik 6 (72. Hajal -), Veerman 6, Kongolo 6,5; Halilovic 6 (72. Odgaard -), Ejuke 7,5, Van Bergen 6.

Ajax: Onana 7,5; Dest 5.5, Timber 7 (82. Alvarez -), Blind 6, Tagliafico 6; Van de Beek 6,5, Martinez 5,5; Tadic 7,5, Ziyech 6 (68. Gravenberch -), Promes 6; Traoré 6 (85. Huntelaar -).

Scheidsrechter Manschot: 7.

Man of the match: André Onana was vooral in de eerste helft de belangrijkste man bij Ajax met enkele cruciale reddingen die ervoor zorgden dat Ajax niet wéér tegen een achterstand aan moest kijken.

Volledig scherm © BSR Agency

FC Utrecht – Sparta 5-1

FC Utrecht: Zoet 6; Klaiber 8, Van der Maarel 6,5, Hoogma 6, Guwara 6,5; Van Overeem 6,5, Maher 7, Gustafson 8, Ramselaar 7,5 (71. Peterson -), Kerk 6,5 (76. Cerny -), Dalmau 6,5 (63. Arweiler -).

Sparta: Harush 4; Fortes 4,5, Vriends 5, Mattheij 5 (46. Abels 5), Faye 4,5; Harroui 5,5, Auassar 4,5 (77. Rigo -), L. Duarte 4,5; D. Duarte 5 (46. Piroe 6), Joosten 5, Rayhi 5,5.

Scheidsrechter Lindhout: 7.

Man of the match: Sean Klaiber beleeft een gedenkwaardige week. Hij won met zijn ploeg FC Utrecht de halve finales in de beker van Ajax maar mist de eindstrijd door een onnodige gele kaart te pakken. Hij nam vandaag sportief revanche door te scoren en een assist te verzorgen in de grote zege op Sparta. Hij was ook betrokken bij twee andere goals.

Volledig scherm © BSR Agency

Feyenoord – Willem II 2-0

Feyenoord: Bijlow 7; Karsdorp 6, Botteghin 6, Sensesi 7,5, Malacia 6,5; Toornstra 6,5, Fer 6, Kökcü 6; Berghuis 6,5, Bozenik 6 (79. Özyakup -), Haps 6 (69. Narsingh -).

Willem II: Wellenreuther 6; Nieuwkoop 6,5, Holmen 6, Peters 6, Nelom 6; Saddiki 4 (46. Saglam 6), Ndayishimiye 4,5 (79. Vrousai -), Llonch 6; Nunnely 4,5, Pavlidis 5,5 , Köhlert 4,5 (71. Dankerlui -).

Scheidsrechter Van Boekel: 6.

Man of the match: Marcos Senesi blijft een rots in de branding bij Feyenoord dat nog maar weinig doelpunten tegen krijgt. Ook trainer Dick Advocaat vond de Argentijn uitblinken. ,,De twijfels zijn nu wel weg, dacht ik.”

Volledig scherm Marcos Senesi (rechts). © BSR Agency

Heracles – RKC 4-2

Heracles: Blaswich 5,5; Breukers 5,5, Rossmann 5,5, Van den Buijs 6, Hardeveld 6; Kiomourtzoglou 7, Mauro Junior 8 (84. Bijleveld -), Merkel 6,5; Van der Water 7,5 (76. Cijntje) , Dessers 7, Burgzorg 6,5.

RKC: Vaessen 5,5; Gaari 4,5, Meulensteen 5, Delcroix 5,5, Quasten 5; Elbers 5, Reijnders 5,5, Leemans 6, Hansson 5 (67. Maatsen -); Van der Venne 5,5 (77. Bakari -), Tahiri 6.

Scheidsrechter Van der Graaf: 6.

Man of the match: Mauro Junior was zonder twijfel de beste man van het veld. De Braziliaan verzorgde liefst drie assists en stond aan de basis van vrijwel elke Heracles-aanval.

Volledig scherm © ANP Sport

FC Groningen – PSV 0-1

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6,5, Te Wierik 6, Schreck 5 (66. Poll -), Itakura 6, Van Kaam 6; Lundqvist 6, El Messaoudi 6, Hrustic 5,5; Redan 5 (64. Postema -), El Hankouri 5 (78. Slor -).

PSV: Unnerstall 8; Dumfries 7, Schwaab 6, Viergever 6, Rodríguez 7 (68. Boscagli -); Doan 6 , Rosario 5,5, Hendrix 6,5, Madueke 5,5 (78. Bruma -); Lammers 5 (83. Mitroglou), Thomas 5,5.

Scheidsrechter Gözübüyük: 6.

Man of the match: Lars Unnerstall wordt steeds belangrijker voor PSV. De Duitser verrichte enkele schitterende reddingen en had zo een groot aandeel in de belangrijke overwinning van PSV.