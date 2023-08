Klagende spelers worden ook in Nederland aangepakt: ‘Er gaat zwaarder worden gestraft’

Voetbalpod­cast | 'Timber staat er in de eerste weken bij Arsenal enorm goed op’

Over twee weken start ook de Premier League. De clubs uit de rijkste competitie van Europa lijken de belangrijkste transfers te hebben gedaan en werkten in het buitenland aan hun voorbereiding. In de AD Voetbalpodcast praat Etienne Verhoeff met Geert Langendorff over Harry Kane, Manchester United, Timber, Van Dijk, de Engelse vrouwen en nieuwe regels.