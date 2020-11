Klaassen weer in Oranje: ‘Dat shirt aantrekken, dat heb ik gemist’

samenvatting Feyenoord sluit zware week af met derde zege op een rij

8 november Met drie overwinningen in de laatste week voor de interlandperiode kan Feyenoord tevreden zijn. De wedstrijd tegen FC Groningen was er geen één om later nog eens met trots op te kijken, maar de winstpartijen tegen FC Emmen en CSKA Moskou telden wederom de punten.