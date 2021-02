Klaassen: ‘Ten Hag is rijp voor de Bundesliga’

Bijlow terug na zeldzame teenblessu­re: 'Hij kan voor meerdere jaren de keeper van Oranje worden’

16 februari Keeper Justin Bijlow is terug onder de lat bij Feyenoord. Twijfels over zijn talent bestaan er nauwelijks, maar het wordt nu zaak om over een langere periode fit te blijven. ,,Ik sloeg bijna een deur in tweeën toen ik niet kon spelen.’’