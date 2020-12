Klaassen na dreun van FC Twente: 'We waren echt heel slecht’

Samenvatting FC Twente en Menig bezorgen Ajax flinke dreun in aanloop naar Atalanta

23:14 Ajax is enkele dagen voor de cruciale clash met Atalanta Bergamo in de Champions League lelijk uitgegleden in de eredivisie. Oude bekende Queensy Menig deed diende de titelfavoriet een terechte tweede nederlaag van het seizoen toe: 1-2.