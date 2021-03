Klaassen kijkt uit naar weerzien met Sulejmani: ‘Dat was zo mooi aan hem’

Sulejmani was bij de Amsterdamse club basisspeler toen Klaassen onder de toenmalige trainer Frank de Boer debuteerde in de hoofdmacht. De teruggekeerde middenvelder voelt zich bij Ajax weer helemaal in zijn element. ,,Het is fijn dat je om de prijzen speelt en veel wint. Dat helpt voor je gemoedstoestand. Ik voel mij goed en het spel dat wij spelen past bij mij.”



Sinds een aantal weken speelt de Hilversummer in een meer aanvallende rol. Ook misschien wel daardoor is Ajax nu alweer negentien wedstrijden op rij ongeslagen in alle competities. ,,Iedereen is fit en de trainer heeft veel keus. Als er gewisseld wordt, merk je dat niet gelijk. Ook als we minder spelen trekken we de punten over de streep.”