Klaassen is niet meer de speler die in 2017 vertrok: ‘Hij is nu meer een controleur’

Door Johan Inan



Voor Bundesliga-analyticus Erik Meijer komt het niet als een verrassing dat Ajax in de zoektocht naar een extra, controlerende kracht uit is gekomen bij de zelf opgeleide Davy Klaassen. Eerder keerden Klaas-Jan Huntelaar, Daley Blind en Maarten Stekelenburg al terug, zo somt de oud-spits van PSV, Liverpool en Bayer Leverkusen op. ,,Je weet bij Klaassen ook wat je in huis haalt. Hij spreekt de taal en kent de club, de speelstijl en de competitie. Hij heeft geen aanpassing nodig. Als je hem vandaag haalt, kan hij morgen spelen.”



Niet alleen zijn verleden bij Ajax stemt Meijer positief. De oud-international, die als speler en trainer zo’n twaalf jaar actief was in Duitsland, heeft Klaassen bij Werder Bremen zien transformeren van schaduwspits tot een dienende en pendelende balansspeler. ,,Als je naar een zwaardere buitenlandse competitie gaat, maak je automatisch stappen”, meent Meijer. ,,Fysiek is Klaassen sterker en zijn leidersrol heeft hij in Bremen ook verder ontwikkeld. Hij is niet voor niets aanvoerder en de rechterhand van trainer Florian Kohfeldt.”