Klaassen en Van Overeem liggen zonder morren achter de muur: ‘Ik doe het voor het team’

Door Marijn Abbenhuijs



Het beeld van Davy Klaassen, liggend achter een muurtje van Ajax-spelers, veroorzaakte afgelopen zondag verbazing. Het was een van de vele gespreksonderwerpen na de bewogen eredivisietopper. Klaassen lag, tot hilariteit van velen, op zijn zij op de grond om te voorkomen dat PSV’er Philipp Max kon scoren door een vrije trap onder de muur door te schieten.



Erik ten Hag haalde na afloop zijn schouders op voor de commotie over de actie van Klaassen. ,,De bedoeling ervan lijkt me helder”, zei de Ajax-trainer droogjes. ,,Als de muur gaat springen, is de weg beneden vrij. Die moet afgeschermd worden.”



De uitleg is duidelijk. Door een ‘muurligger’ achter het klassieke rijtje spelers te plaatsen, wordt er geanticipeerd op een potentieel gevaar. De vraag is alleen hoe acuut die dreiging is. Hoe vaak kiest een schutter ervoor de bal ónder de muur door te schuiven? Gedachten daarover gaan automatisch terug naar Ronaldinho. De Braziliaan maakte in december 2006 indruk met zijn rake vrije trap namens Barcelona. In het Champions Leagueduel met Werder Bremen schoot hij onder de Duitse muur door raak.