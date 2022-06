Kjell Scherpen vervangt geblesseerde Tim Krul bij Oranje

Woensdag komt Oranje weer in actie, in Cardiff is Wales de tegenstander in de Nations League. Zaterdag is Polen de tegenstander en volgende week dinsdag opnieuw Wales. Beide duels worden in Rotterdam gespeeld. Vincent Janssen arriveert na zijn bruiloft morgen in Nederland. De spits van Monterrey reist niet mee naar Wales, maar werkt in Nederland een aangepast trainingsprogramma af. Hiermee bestaat de selectie die dinsdag naar Cardiff vertrekt uit 24 spelers.