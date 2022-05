KIJK LIVE | De voorbeschouwing met onder andere Sjoerd Mossou en Mikos Gouka

Bas van Noortwijk, oud-teammana­ger Feyenoord: ‘Onderschat gebrek aan wedstrijd­rit­me niet voor een keeper’

In deze rubriek tellen we af naar de Conference League-finale van woensdag, waarin Feyenoord het in Albanië opneemt tegen AS Roma. Vandaag: Bas van Noortwijk (67), die vorig seizoen na veertien dienstjaren stopte als teammanager bij de Rotterdamse club.

24 mei