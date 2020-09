Keuze voor gedoogcoach legt cultuur van middelmaat bloot

Kan De Boer bij Oranje ‘Lijn-Koe­man’ doortrek­ken?

16:57 De KNVB is met Frank de Boer in gesprek om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De 50-jarige trainer is vrij en stelde zichzelf onlangs al beschikbaar. De bond wil in principe een opvolger van Ronald Koeman tot en met het WK van 2022.