Kenneth Taylor kan zich na debuut wel vinden in kritiekpuntje Louis van Gaal: ‘Daar werk ik aan’

met videoKenneth Taylor hield er niet echt rekening mee dat hij donderdag in de kleedkamer van het Nederlands elftal de spelersgroep al moest toespreken. Dat is gebruikelijk bij Oranje als spelers het ‘haasje’ uit krijgen gereikt na hun eerste interland.

,,Ik had het wel gehoopt, maar er niet per se op gerekend”, aldus de 20-jarige Taylor na de zege van 2-0 op Polen in de Nations League. ,,Het gaat wel echt snel, ik kan het eigenlijk nog niet beseffen. Nu is het zaak om dit vast te houden.”

Taylor werd deze interlandperiode voor het eerst opgeroepen door bondscoach Louis van Gaal. De middenvelder van Ajax was niet helemaal tevreden over de indruk die hij de eerste trainingsdagen in Zeist achter liet. ,,Ik heb mezelf nog niet echt kunnen laten zien, al wist ik ook wel dat dat lastig kon worden”, zei Taylor in Warschau. ,,Als we in partijvormen elf tegen spelen, zit ik bij de reserves en wij zijn dan een soort Polen dat het tegen de basisploeg opneemt.”

Van Gaal was een dag voor de wedstrijd eerlijk tegen de nieuweling in zijn selectie als het ging om eventuele speeltijd. ,,Hij zei dat ik altijd ‘ready’ moest zijn en dat ik er moest staan als er geblesseerden zouden zijn.” Dat gebeurde tegen Polen. In de eerste minuut viel middenvelder Teun Koopmeiners uit en halverwege kon ook Frenkie de Jong niet verder. Steven Berghuis, de vervanger van Koopmeiners, kreeg in de slotfase last van zijn rug. Taylor: ,,Toen wist ik wel dat het mijn moment kon zijn.”

De vader van Kenneth Taylor had ook niet echt op het debuut gerekend en bleef achter in Nederland. Een jaar geleden miste hij ook al het debuut van zijn zoon in de Champions League, in Lissabon tegen Sporting Portugal. ,,Hij is er normaal echt altijd bij. Misschien kan hij beter wegblijven”, grapte Taylor junior, die zijn dank uitsprak richting de spelersgroep van Oranje. ,,De groep heeft me goed opgevangen deze week. Iedereen is heel aardig en behulpzaam. Ik denk dat dat wel geholpen heeft. En het heeft ook geholpen dat we hier met veel Ajacieden zijn natuurlijk.”

Van Gaal vindt dat Taylor nog moet werken aan zijn ‘defensieve oriëntatie’. De middenvelder kan zich daar in vinden. ,,Ik denk wel dat het een verbeterpunt is. Ajax-trainer Alfred Schreuder zegt ook dat ik agressiever moet zijn in de duels. Daar werk ik gewoon aan.”

Taylor gaat het shirtje dat bij zijn eerste interland hoort inlijsten, in de hoop dat er snel meer wedstrijden volgen en misschien zelfs een plek in de WK-selectie voor Qatar. ,,Van Gaal heeft ook aangegeven dat ik zeker nog niet zeker ben van mijn plek en dat ik het bij Ajax en hier moet laten zien.”

Bekijk hieronder de samenvatting van Polen - Nederland:

