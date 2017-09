Keizer heeft moeite met kritiek: Is nogal wat gebeurd

,,Er is nogal wat gebeurd in onze selectie'', sprak Keizer vandaag op de wekelijkse persconferentie. ,,Twee maanden geleden kregen we het slechtste nieuws wat we konden krijgen. Een dag later stonden de spelers op het veld, twee dagen later speelden ze een oefenwedstrijd, omdat ze wisten dat ze weer tien dagen later voor de Champions League moesten spelen. Dat is niet echt normaal. Om een spelersgroep daarop te beoordelen, vind ik nogal wat.''



Keizer doelt op de kritiek die zijn ploeg bij tijd en wijle krijgt: het spel en de resultaten zijn bepaald nog niet goed. ,,We zaten in een heel zware tijd, daar zitten we eigenlijk nog steeds in. Al gaat het langzaam wel beter. Daarbij is de manier waarop we willen voetballen niet makkelijk. Dus we zijn nog volop in ontwikkeling.''