Keizer heeft geen spijt van wijzigingen

,,Soms moet je een keuze maken voor andere spelers'', zei hij. ,,Siem was goed ingevallen en scoorde steeds en Dolberg verdiende ook weer een kans. Ik vond hem balvast en eigenlijk wel goed spelen.''



Toch won Ajax de vorige vier competitieduels met doelcijfers van 15-2 en kreeg het tegen FC Utrecht nauwelijks kansen terwijl het veel in balbezit was. ,,FC Utrecht speelde goed georganiseerd'', erkende Keizer. ,,We begonnen slecht en ontsnapten in de eerste minuut al tweemaal. Onze gelijkmaker viel eigenlijk uit het niets en in de tweede helft hebben we met Younes één goede kans gehad. Maar dat kwam omdat er ruimte lag na een goede redding van Onana.''



Opvallend was dat Keizer bij een gelijke stand aanvallers als Huntelaar en Kluivert op de bank hield. ,,Ik heb wel overwogen om Huntelaar te brengen'', zei hij. ,,Maar ik wilde met Sinkgraven aanvallender op links gaan spelen. Schöne had al een gele kaart en daarna was Siem de Jong helemaal op. Het leek me toen niet verstandig om tegen Utrecht heel opportunistisch met Huntelaar te gaan voetballen.''