Keizer beschermt Ziyech in aanloop naar topper

In aanloop naar de topper zondag tegen PSV neemt Keizer zijn meest creatieve speler in bescherming. ,,Kijk ook wat hij allemaal wél goed doet. Hij is ook steeds weer goed voor een paar assists. En hij zet nog steeds medespelers voor de keeper.’’

Toch praat Keizer met Ziyech over het risico dat hij continu in zijn spel legt. ,,Dat zijn gewoon goede gesprekken over voetbal. Hij zou soms wat simpeler kunnen spelen om de rust in de ploeg te bewaken. Maar als je over zijn kwaliteiten beschikt, snap ik wel dat je de beslissende bal wilt geven. Als je het kunt, wil je het ook doen.’’

Vrije rol

Bij Marokko speelt Ziyech als hangende rechtsbuiten, in een soort vrije rol. Zoals hij ook bij FC Twente uitstekend deed. Maar voor Keizer is dat vooralsnog geen optie. ,,In ieder geval niet vanaf het begin. Het zou in fases van de wedstrijd kunnen.’’