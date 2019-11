Kees Vos: In het voetbal regeert de angst

NAC-aanvaller Dogan: ‘Ligt het aan de opstelling of aan iets anders? We moeten gewoon gas geven en dat lukte niet’

13:00 Huseyin Dogan was de centrumspits in een 4-3-3-systeem met de worstelende Sydney van Hooijdonk op links en de onzichtbare Luka Ilic op rechts. ,,Dat was om meer beweeglijkheid te creëren tussen mij en Sydney, de voorgaande wedstrijden stonden we naast elkaar.”