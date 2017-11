Keeper Van Osch verlengt contract bij PSV tot 2020

Dit PSV heeft over­le­vings­drang en geluk

6:25 Wie de wedstrijd van PSV in Zwolle van afgelopen weekend nog eens terugkeek, kon moeilijk om termen als geluk, mazzel, fortuin of zwijnen heen. Met wat meer precisie had PEC een of meer punten aan het duel met de koploper overgehouden. Toch is er naast wat overwerk van Vrouwe Fortuna ook een vorm van sportieve overlevingsdrang die PSV de afgelopen weken overeind hield. Het oog van de naald is tot nu toe dikker dan gedacht, maar met de mentale veerkracht van dit PSV is ook weinig mis.