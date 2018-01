Keeper Hahn loopt opnieuw blessure op

Bergse wandelaars maken gratis reclame voor oefenduel Willem II

16:24 Fons en Veronique Jansen hebben een missie in Portugal. De Brabanders uit Bergen op Zoom overwinteren al een paar jaar in Monte Gordo. In dat plaatsje gaan ze reclame maken voor de oefenwedstrijd die Willem II vrijdag in Vila Real de Santo Antonio tegen het Schotse Hibernian speelt.