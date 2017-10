Karsdorp met succes geopereerd aan zijn knie

AS Roma laat vrijdag weten dat de oud-speler van Feyenoord op korte termijn gaat revalideren. De club laat voorlopig in het midden hoe lang de rechtsback is uitgeschakeld.

Karsdorp onderging in de zomer, direct na zijn transfer van Feyenoord naar AS Roma, een operatie aan zijn andere knie. Bij de medische keuring waren de doktoren op wat schade aan de rechterknie van de verdediger gestuit. Ze besloten Karsdorp te opereren, waardoor hij de eerste maanden van het seizoen moest missen.

De drievoudig international van Oranje hervatte twee weken geleden de groepstraining en vierde woensdag tegen Crotone als basiskracht zijn debuut voor de Italiaanse ploeg. AS Roma betaalde afgelopen zomer 14 miljoen euro aan Feyenoord voor Karsdorp. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 19 miljoen.